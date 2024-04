ÁGUA CLARA: Projeto Flora MS totaliza 600 mudas plantadas para recuperar áreas degradadas no bairro Vista Alegre

A Prefeita de Água Clara, através da Secretaria de Maio Ambiente e em parceria com a Greenplac criaram o Projeto Flora MS, que tem o objetivo de recuperar a área de nascente degradada do Córrego Vertente Funda, localizada no bairro Vista Alegre.

A iniciativa já está em sua segunda etapa com 600 mudas plantadas. O projeto foi estruturado em 4 etapas de plantio, nelas serão plantadas mudas nativas.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Letícia Feitosa, o córrego já sofre com o assoreamento há muito tempo e a iniciativa busca reverter esse quadro.

“O córrego sofre com o assoreamento há muito tempo, sua recuperação irá melhorar o controle do escoamento da água, contribuindo para a qualidade de vida da população na região”, afirmou a secretária.