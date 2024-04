Bêbado, inquilino tenta dar “machadada” em dono de kitnet

Bêbado, homem tentar dar “machada” em dono de kitnet em conjunto de casas às margens da BR-158 em Três Lagoas. Ele estava em sua casa com a esposa e algumas crianças. Num dado momento seu inquilino alcoolizado bateu no seu portão, dizendo que mataria a todos da casa. Ambos entraram em luta corporal.

O homem que fazia as ameaças se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça no machado em que portava, causando um corte. O dono da casa acionou o resgate e a PM, para prestar os devidos esclarecimentos. Ele revelou que todas as vezes que seu inquilino ingere bebidas alcoólicas, fica alterado e sempre o ameaça, bem com seus demais inquilinos.