Com foco na inovação pedagógica escolar, Governo de MS promove seminário para coordenadores

Com investimentos que superaram R$ 500 milhões em reformas e reestruturação em mais de 200 unidades da REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado promove também, ações pedagógicas com foco na melhoria do ensino-aprendizagem dos alunos.

Para atuar na formação do corpo docente, o Governo do Estado apoia o 1° Ciclo de Seminários: Inovação Pedagógica para Coordenadores, para profissionais da rede pública municipal e estadual de ensino, que é realizado hoje (22), em Campo Grande.

O governador, Eduardo Riedel, participou da abertura do evento, realizado pela Fadeb/MS (Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul) e tem como objetivo promover a formação continuada dos coordenadores pedagógicos e incentivar a participação ativa diante dos desafios educacionais contemporâneos – com temas como liderança transformacional, equidade e qualidade na educação –, além de contribuir para a melhoria do ambiente escolar.

“Já são mais de 200 escolas completamente reestruturadas da rede estadual. Este ano a gente completa um ciclo, de 2023 e 2024, de mais de R$ 510 milhões investidos nesta reestruturação. A rede de ensino do Estado tem que ser vista como uma. Claro que cada município, diretor, escola, tem sua própria realidade e responsabilidades. Mas temos que enxergar o sistema funcionando o mais harmônico possível”, afirmou o governador na abertura do evento.

O projeto “Ciclo de Seminários: Inovação Pedagógica para Coordenadores” é um conjunto de seminários presenciais e virtuais, além de oficinas pedagógicas com foco na inovação. O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, e a diretora-presidente da Fadeb/MS, Maria Cecília da Motta, também participaram do evento, que reuniu aproximadamente 800 pessoas de 66 municípios.

Educação em MS

Mato Grosso do Sul tem 349 unidades escolares, com 184 mil estudantes atendidos – sendo que 210 com oferta de ensino em tempo integral (pouco mais de 60% das unidades, com 39 mil alunos) –, em todos os 79 municípios.

A Rede Estadual de Ensino trabalha com 68 modalidades de cursos da educação profissional, para atender as demandas de acordo com a realidade de cada região. Os cursos são oferecidos em 76 municípios, e beneficiam mais de 18 mil estudantes.

Além do trabalho dentro da própria rede foi firmada a parceria com entidades como Senai para levar a oferta para o maior número possível de jovens nessa faixa etária, um exemplo disso é o Voucher Desenvolvedor 2024 que reservou o total de 400 vagas, das 540, para estudantes da REE do 2º e 3º ano do ensino médio.