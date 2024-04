CORUMBÁ: Multivacinação acontece no sábado, 27 de abril, no Centro de Saúde da Ladeira.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove no sábado, 27 de abril, campanha de multivacinação. Doses da vacina contra a gripe (para todos os grupos prioritários, de acordo com Programa Nacional de Imunizações); além dos demais imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis, das 08h às 12 horas, no Centro de Saúde da Ladeira Dr Moysés dos Reis Amaral, localizado na ladeira Cunha e Cruz, s/n°, Centro.