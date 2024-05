Estudantes do Centro Educacional Alceu Viana participam de projeto voltado à Arte Indígena.

Através do projeto “Arte Indígena” o Centro Educacional Alceu Viana realizou junto a professora Laide um trabalho desenvolvido com a participação dos alunos do ensino fundamental no período de 01/04 a 19/04.

A professora Laide explica que um dos objetivos do projeto é promover ações educativas e também dar um sentido positivo à participação dos diferentes grupos sociais, étnico-raciais na construção da nação brasileira. “O trabalho foi de grande valia, os alunos interagiram com entusiasmo em desenvolver a pintura indígena no vaso de cerâmica” Pontuou a professora Laide.