Governo de MS formaliza convênio e impulsiona obras de infraestrutura em Fátima do Sul

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul continua a formalizar convênios com os municípios para obras de infraestrutura. Em Fátima do Sul dois convênios, publicados na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (26), para o desenvolvimento e melhoria da infraestrutura local, vão contribuir para o desenvolvimento do municípios. São mais de R$ 2,1 milhões em obras de pavimentação, recapeamento e revitalização de espaços importantes para o município.

O primeiro convênio é para elaboração de projeto executivo de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração funcional do pavimento (recapeamento) em diversas ruas do distrito de Culturama e do município de Fátima do Sul. Este projeto vem em resposta às demandas por melhorias nas vias públicas, visando garantir mais segurança e mobilidade aos cidadãos. O valor estimado do convênio é de mais de R$ 423 mil.

Outra frente de trabalho é para revitalização do Horto Florestal da cidade de Fátima do Sul. O projeto visa a melhoria e conservação deste espaço importante para a comunidade local, promovendo lazer, educação ambiental e preservação da biodiversidade. O valor do convênio é de aproximadamente R$ 1,7 milhão.

Como parte de uma das etapas do programa MS Ativo Municipalismo, que prioriza as demandas municipais em colaboração com prefeitos, vereadores e líderes locais, o Governo do Estado estabelece convênios e contratos para investimentos em projetos de infraestrutura nos 79 municípios.

Com um planejamento, o Governo do Estado pretende alocar aproximadamente R$ 2,8 bilhões em convênios e contratos voltados para a área de infraestrutura. Esta semana 44 prefeitos iniciaram o processo de assinatura dos convênios na Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), intermediados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

“O Governo está reafirmando seu compromisso inabalável com os municípios, buscando promover o desenvolvimento e o bem-estar da população local por meio de investimentos robustos em infraestrutura urbana e preservação ambiental. Essas parcerias visam não apenas melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas também impulsionar o crescimento econômico e social em todo o Estado”, destacou o secretário, Hélio Peluffo.