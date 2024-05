ITAPORÃ: Monitores e auxiliares da educação recebem capacitação de primeiros socorros pelo corpo de bombeiros.

Aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Itaporã, uma capacitação sobre primeiros socorros ministrada pelos cabos do Corpo de bombeiros, Erick Florencio Garcia e Peterson Santos da Silva.O Público alvo são monitores e auxiliares de sala dos Centros de Educação infantil Maria Rodrigues Dias e Milton Menani.

A capacitação foi dividida em duas turmas e ministrada nos dias 24 e 25 de abril com 8 horas de duração. Esta capacitação atende a exigências da Lei Lucas sancionada em 2018 tendo como objetivo proteger as crianças do ensino infantil e básico de acidentes em ambientes escolares. É obrigatória a capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários de escolas públicas e privadas.

Na capacitação os monitores do Corpo de bombeiros abordam primeiros socorros, habilidades necessárias para lidar com traumas e ferimentos, crise convulsiva, engasgo, desmaio e síncope, parada cardiorrespiratória (PCR) e ressuscitação cardiopulmonar (RCP). A fiscalização do treinamento e da certificação será feita pela Secretaria da Educação. O Selo, entregue às escolas que tiverem concluído o treinamento, tem validade de 24 meses e, após este prazo, deverá ser feito um novo curso, a fim de atualizar as habilidades.

A gerente Denise Pacco, agradeceu a todos vereadores, pela cedência do plenário da casa de leis, para realização da capacitação, enaltecendo que o sucesso de grandes ações se dá pela parceria entre o executivo e legislativo.

O prefeito Marcos Pacco, ressaltou que essa parceria com a corporação de bombeiros é desde o início da sua gestão e agradeceu a todos envolvidos por sempre atenderem Itaporã e proporcionar essas capacitações que vem para somar e preparar os profissionais da educação.