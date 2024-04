Papy entrega Moção de Congratulação a empresários, consultora financeira e AMA

O vereador Papy (PSDB) entregou Moção de Congratulação a personalidades de Campo Grande destacando os trabalhos realizados pelos homenageados. Os projetos foram apresentados na sessão desta terça-feira (16).

A consultora financeira Tatiana Garufi Helou Lubas que se formou na Mackenzie e está ganhando espaço no mercado de Campo Grande em 2017 oferecendo serviços de consultoria e gestão financeira empresarial.

Papy também ressaltou o sucesso da 2ª Corrida e Caminhada da AMA – Associação de Pais e Amigos do Autista – que teve a participação de mais de 600 inscritos. A AMA é uma organização sem fins lucrativos que oferece atendimento gratuito para crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Ainda no viés esportivo, o vereador destacou o sucesso da Elysées Academie pelo aniversário de 1 ano da academia que oferece um estilo de vida mais saudável às pessoas com profissionais preparados e dedicados.

No ramo empresarial, Papy homenageou o empresário Ricardo Escobar, proprietário da Rage Modas no bairro Sírio Libanês, região do Imbirussu. “O Ricardo merece essa Moção por colaborar no empreendedorismo local”, afirmou.

Por fim, o vereador destacou o trabalho dos empresários da Mafia Shop Barbearia, localizada no bairro Coophatrabalho.