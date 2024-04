Para melhoria pedagógica, Fadeb inicia seminário de formação para coordenadores escolares

Na manhã desta segunda-feira (22) a Fadeb-MS (Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, sediada no polo de Ribeirão Preto – Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP), realizou a abertura do 1° Ciclo de Seminários: Inovação Pedagógica para Coordenadores.

A abertura contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel e também do secretário de Estado de Educação, Hélio Daher. Na

ocasião o governador afirmou que determinadas mudanças são feitas apenas por meio da educação e por isso é um dos pilares de sua gestão. “Entre 2023 e 2024 foram mais de R$ 510 milhões investidos na área da educação e vem mais investimentos por aí, a educação transforma”, afirmou Riedel.

Para a diretora-presidente da Fadeb-MS, Maria Cecília da Motta, os seminários têm o como intuito, proporcionar a atualização dos servidores públicos da educação, alavancando a aprendizagem no Estado. “A Fadeb é uma fundação que apoia a rede pública, tanto estadual quanto municipal, estamos fazendo um trabalho para alavancar a aprendizagem no Estado. No seminário temos coordenadores, diretores, secretários de 73 municípios, e também da rede estadual, e o objetivo maior desse evento é levantar o papel do coordenador pedagógico”, explicou Maria Cecília.

Elenice de Fátima Custódio, diretora da EM Professor Antônio Inácio Furtado Polo, do município de Figueirão, fez questão de participar desse

primeiro ciclo de seminários da Fadeb, e acredita que é se suma importância se atualizar e adquirir novos conhecimento. “Para mim é uma grande honra estar aqui inovando o meu trabalho, levar para minha escola, meus profissionais, essa inovação, para que possamos ter uma melhoria no ensino e no aprendizado. Isso para nós é muito gratificante, sempre inovar, sempre buscar conhecimento”.

O secretário Hélio Daher, explicou que a Fadeb foi pensada para ter esse nível de atuação, proporcionar debates e diminuir a burocracia. “A Fadeb é justamente a mão na massa, é aquela instituição do governo do Estado que faz acontecer, mesmo diante das burocracias, muitas vezes da falta de recurso, e mesmo assim ela faz a diferença e esse evento aqui é a um exemplo disso”, disse Daher.

O 1º Ciclo de Seminários: Inovação Pedagógica para Coordenadores está dividido em três módulos, hoje (22) aconteceu o primeiro, no dia 20

de maio será realizado o segundo e em 10 de junho, o ciclo se encerra com o terceiro módulo. Os encontros são presenciais, no teatro Dom

Bosco, em Campo Grande.