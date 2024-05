PRF apreende 1400 kg de maconha na BR-262

PRF apreendeu cerca de 1400 kg de maconha na BR-262 em Três Lagoas. Os policiais abordaram um Cavalo Trator M.BENZ/AXOR, com placas de Primavera do Leste/MT, que tracionava um semirreboque carregado com caroço de algodão.

O Caminhoneiro afirmou que havia carregado a carga no estado de Mato Grosso com destino a Santos/SP, porém apresentou diversas contradições sobre viagem e sobre a cidade em que havia feito o carregamento da carga lícita. Além de apresentar elevado nervosismo.

Durante vistoria os policiais apreenderam aproximadamente 1400 kg de maconha. Ele afirmou que não sabia sobre a presença da carga ilícita.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Três Lagoas.