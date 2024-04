Rinaldo confere recursos destinados para bairro Parati em Campo Grande

O deputado estadual, Professor Rinaldo Modesto (PODEMOS/MS), visitou em Campo Grande, as dependências da Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos, que recentemente teve emenda parlamentar destinada pelo deputado.

A escola fica localizada no bairro Parati, região sul da capital, atendendo mais de 770 alunos do bairro e da região da grande Aero Rancho. “Tenho carinho especial por essa região e pela escola, pois foi onde morei por muitos anos, minha família foi uma das primeiras moradoras do bairro desde quando entregaram as primeiras casas, e tive a honra de dar aulas na unidade, entre os anos de 1992 e 1993. A casa dos meus pais ainda existe aqui no bairro, onde é a sede do Projeto Tocando em Frente, que há 15 anos atende a comunidade com atividades culturais e educacionais. Estar aqui nesta escola, neste bairro, representa nossa maior bandeira que é transformar vidas através da educação e de oportunidades”, disse Rinaldo.

O deputado destina desde 2017 emendas parlamentares para a escola. Já foram destinados ao menos de R$280 mil em investimentos para a unidade escolar para custeio e melhorias estruturais com revitalização do espaço escolar, aquisição de material permanente e bens permanentes, além de aquisição e instalação de equipamentos.

“Estou muito honrado e orgulhoso em entregar mais uma emenda parlamentar para a escola. Em nosso quinto mandato, todos os anos destinamos recursos para melhorias na unidade com compra de ar-condicionado, restruturação e reforma de dependências, como foi feita na biblioteca e na cantina. Esses recursos também são utilizados para compra de equipamentos e materiais diversos, auxiliando na melhora do ambiente escolar como um todo, e assim oferecendo aos alunos e profissionais da educação meios de terem educação de qualidade. Reafirmamos nosso compromisso com a educação e o desenvolvimento da comunidade da região do bairro Parati”, declarou o deputado.

Somente nas emendas parlamentares de 2024, o deputado Rinaldo Modesto destinou R$700 mil em investimentos para educação do estado, beneficiando unidades escolares da capital e do interior. Totalizando R$3 milhões em investimentos para Mato Grosso do Sul, com 28 municípios contemplados.