SIDROLÂNDIA: Em 1 ano, escola no Che Guevara recebe R$ 420 mil em novas salas e quadra de esportes.

A Prefeitura de Sidrolândia está concluindo a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal João Batista, localizada no núcleo Che Guevara do Assentamento Eldorado.

O investimento é de R$ 209.754,94, custo que, com o processo licitatório concluído, ficou abaixo do orçamento de referência da obra que tinha sido fixado em R$ 220.642,37.

A quadra poliesportiva era um anseio dos moradores do Che Guevara e entorno, já que a escola atende a estudantes que residem também nas comunidades vizinhas.

Na estrutura de 700 m² que será utilizada para a prática de modalidades esportivas e outros eventos comunitários, atualmente estão sendo aplicada a pintura à base de Epóxi.

Início dos trabalhos após a autorização para a realização da obra (Fotos: Rafael Brites)

Mais de R$ 420 mil em investimentos na Escola João Batista

A construção da quadra – uma das obras inseridas no Realiza Sidrolândia, com ações e serviços programados para todo o município – foi anunciada em 12 de abril de 2023 pela prefeita Vanda Camilo na data em que a Administração Municipal realizou o ato de entrega de três novas salas de aula e dispensa, com investimento de R$ 214.722,39 que também contemplou a troca da instalação elétrica.

A melhoria com as novas acomodações, colocou fim a uma espera de 10 anos na comunidade escolar, composta pelos 280 alunos e pelos servidores que trabalham no espaço.

No total, no período de um ano, com as novas salas e a quadra poliesportiva – não estão somados outros custos operacionais e de manutenção – a Prefeitura investe R$ 424.477,33 na Escola Municipal João Batista.