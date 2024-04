TRÊS LAGOAS: Veja como fazer inscrição para aulas de futebol de campo da Sejuvel

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) está com inscrições abertas para o projeto de aulas de futebol de campo, voltadas para crianças e adolescentes do Município.

Os treinamentos ocorrerão no campo da Arena dos Atletas, localizada no Jardim Maristela, às segundas e quartas-feiras, das 15h às 16h45, e são destinadas a meninos e meninas com idades entre 10 e 17 anos.

COMO SE INSCREVER

Para se inscrever, os interessados devem comparecer, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h, acompanhados do responsável e munidos de documentos pessoal à sede da SEJUVEL, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, situado no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a Rua Maria Guilhermina Esteves.