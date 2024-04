Workshop ensina “tapembol” esporte original do Brasil no próximo domingo

No próximo domingo (28) a UCAPES (Unidade de Capacitação Esporiva), vinculada a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), realizará o workshop ‘Tapembol Esporte Brasileiro’, a fim de divulgar e explicar sobre o esporte a profissionais e graduandos de Educação Física.

O Tapembol é jogado com seis participantes de cada equipe, um atuando como goleiro, dois na posição defensiva, um central e dois apoios laterais, um à direita e outro à esquerda. Durante o jogo, os jogadores usam suas mãos de forma aberta para tocar a bola, realizando um ou dois toques alternados, sem agarrá-la. A quadra utilizada para a prática do Tapembol é a mesma empregada no Futsal e Handebol.

O objetivo do workshop promovido pela Fundesporte é ensinar uma nova prática esportiva criada no Brasil, a oficina tem a carga horária de 5 horas e visa reunir 200 alunos. Na aula, serão abordados temas como: a história da criação do Tapembol, regras, dinâmica de aquecimento, módulos de treinamento, tapembol brincante como realizar jogos recreativos de tapembol e a partida da modalidade.

O tapembol foi criado em Caeté, Minas Gerais, em 27 de julho de 2007 pelo professor de Educação Física Marco Aurélio Cândido Rocha. A modalidade está presente em todos os estados brasileiros e em alguns países.

O ministrante do workshop é o especialista em treinamento desportivo, o professor Marco Aurélio Cândido, também criador da modalidade brasileira tapembol.

“O tapembol tem muita aceitação no meio escolar pela sua facilidade de jogar. O tapembol une as crianças, o mais apto, o menos apto, numa mesma aula. Ele não precisa ter muita destreza, então o aluno aprende muito rápido e com isso ele se sente parte.”

Ele acrescenta. “É uma aula muito divertida, nós temos outros elementos do tapembol, que é o tapembol brincando. Que são atividades desenvolvidas como pré-desportivo para ensinar o tapembol na escola”, frisa o professor.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Martins Nuñes, o workshop é de extrema importância para ensinar a nova modalidade e democratizar o acesso ao tapembol.

“Criado em solo brasileiro essa modalidade é muito importante para a diversão e também para a inclusão de atletas. Eu fico muito feliz que a Fundesporte pode proporcionar momentos como esse para os professores e estudantes de Educação Física, ainda mais já fazendo uso do nosso novo espaço de treinamento, o Centro de Referência de Esporte e Cultura, a antiga Escola Riachuelo”, frisa o diretor-presidente.

As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 28/04 (acesse o link). O workshop acontecerá no novo Centro de Referência de Esporte e Cultura, antiga escola Riachuelo.

Serviço:

Data: 28/04

Local: Rua Onze de Outubro, 220, Bairro Cabreúva. Centro de Referência de Esporte e Cultura.

Horário: 07h às 12h

Inscrições: http://ww2.cursos.escolagov.ms.gov.br/Fundesporte/Home/DetalhesEvento/2803