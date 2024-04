Chapadão do Sul brilha na I Etapa Estadual de Kung Fu Kuoshu em Campo Grande-MS

Nos dias 13 e 14 de abril de 2024, Campo Grande foi o palco de uma emocionante competição de Kung Fu Kuoshu, e Chapadão do Sul se destacou de forma brilhante, conquistando um total de 18 medalhas e garantindo o primeiro lugar geral na competição. Este feito demonstra o talento, a dedicação e o empenho dos atletas da cidade, que se destacaram em diversas categorias e modalidades.

Ao todo, Chapadão do Sul conquistou 10 medalhas de ouro, 06 de prata e 02 de bronze, mostrando um desempenho excepcional e um comprometimento ímpar com o esporte. Essas conquistas refletem o trabalho árduo e a preparação dedicada dos atletas, bem como o apoio fundamental dos treinadores, familiares e apoiadores.

Entre os atletas destaques, destacam-se Osney Borges Fernandes Neto e Luana Eduarda França Vieira na luta de bastonete, demonstrando técnica, agilidade e determinação em suas performances. Além deles, Roger Nunes Rodrigues Silva também se destacou, contribuindo significativamente para a excelente colocação de Chapadão do Sul na competição.

A I Etapa Estadual de Kung Fu Kuoshu contou com a participação de cinco cidades: Chapadão do Sul, Campo Grande, Amambai, Caarapó e Nova Andradina, reunindo um total de 80 atletas em dois dias intensos de competição e demonstrações de habilidades marciais.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, em nome da Prefeitura e de toda a comunidade, parabeniza calorosamente os atletas, treinadores e todos os envolvidos nesta conquista histórica. “Estamos extremamente orgulhosos do desempenho excepcional de nossos atletas na I Etapa Estadual de Kung Fu Kuoshu. Essas medalhas são fruto do talento, dedicação e esforço de cada um de vocês. Vocês são verdadeiros exemplos de determinação e superação, e Chapadão do Sul se orgulha em tê-los representando nossa cidade com tanto brilhantismo”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Chapadão do Sul reafirma seu compromisso em apoiar o esporte e incentivar o desenvolvimento dos atletas locais, reconhecendo o impacto positivo que o esporte tem na formação de cidadãos comprometidos, disciplinados e saudáveis. Que estas conquistas sejam apenas o início de uma jornada repleta de sucesso e realizações para todos os envolvidos no cenário esportivo de Chapadão do Sul.