O atacante Dentinho é o novo reforço do Amazonas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador assinou com o clube até o final de 2024. Aos 35 anos, o jogador estava sem clube desde que deixou o Ceará, em 2022. Essa será a primeira vez dele no futebol do Norte do país.

O atleta está na capital amazonense e treina com o clube há uma semana. Revelado pelo Corinthians, Dentinho se destacou nas conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil de 2009, quando formou dupla de ataque com Ronaldo Fenômeno.