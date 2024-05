Coronel David propõe moção de congratulação à coronel Neidy Centurião por ato de coragem ao impedir assalto

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou moção de congratulação, nesta terça-feira (30), à coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião, subcomandante-geral da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), por sua atitude corajosa ao evitar um assalto em sua residência no último dia 26 de abril. O invasor estava na parte superior da residência cortando a fiação quando foi baleado na região do abdômen ao tentar atacar a coronel com uma faca.

O invasor de 20 anos foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Esta é a segunda tentativa de assalto na casa da subcomandante-geral da PMMS em menos de um ano.

Coronel Neidy é a primeira mulher a alcançar o posto de coronel na PMMS, cuja jornada é marcada por valores familiares e 27 anos de serviço na corporação. Atualmente, ocupa o cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ao longo de sua carreira, Neidy desempenhou funções relevantes em diversas áreas da Polícia Militar, incluindo Companhia de Trânsito, Policiamento Montado, 1° Batalhão, Comunicação Social e comando da Cavalaria, além de fundar o Centro de Equoterapia da PMMS em 2002.

“Sua corajosa reação diante do assaltante, que resultou na detenção do criminoso e na preservação da segurança de sua família, merece reconhecimento e respeito. A proposta de moção, se aprovada, será uma homenagem à sua coragem e dedicação à segurança pública”, fi