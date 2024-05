Deputado Jamilson solicita pavimentação de estrada da Comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio

O deputado Jamilson Name (PSDB) segue trabalhando para garantir o desenvolvimento dos municípios do Estado, reivindicando melhorias para todas as regiões do Estado de Mato Grosso do Sul.

Na sessão desta terça-feira (30) solicitou ao Governo do Estado obras de infraestrutura para melhorar as condições de vias de acesso à Comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio, no município de Jaraguari – MS.

Por meio de Indicação, o integrante do Legislativo Estadual requisitou que seja verificada a possibilidade da viabilizar a pavimentação asfáltica para o prolongamento da Estrada Municipal, no percurso entre a Escola Estadual Zumbi dos Palmares até a Escola Municipal Dionísio Antônio Vieira, na Comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio, trecho de aproximadamente 3 (três) quilômetros.

A reivindicação chegou ao gabinete do parlamentar através do vereador Valdecy Lopes da Silva, da Câmara Municipal de Jaraguari – MS, que ressaltou que o asfaltamento deste trecho irá melhorar significativamente a infraestrutura viária da estrada citada, tornando mais segura e acessível para os visitantes e moradores da região.

“Solicitei às autoridades competentes que viabilizem o atendimento a esta justa reivindicação, posto que, a pavimentação asfáltica pleiteada irá possibilitar maior segurança aos usuários daquela via, além de propiciar melhores condições de acesso e trânsito da comunidade, que é destaque no Estado, pelo ecoturismo, tradições e cultura”, salientou Jamilson.

O pedido foi encaminhado ao Sr. Hélio Peluffo Filho, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, com cópia direcionada ao Sr. Mauro Azambuja Rondon, diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL).