Endrick anima jogadores do Palmeiras ao som de Nadson O Ferinha e Heitor Costa 

Na tarde desta sexta-feira (26), as redes sociais oficiais do Palmeiras receberam um toque da música nordestina. Através de seu Instagram Stories, Endrick, o astro do momento, compartilhou um vídeo ao som de “Eu Sou o Assunto”, sucesso dos cantores Nadson O Ferinha e Heitor Costa. Animando os outros jogadores palmeirenses, o atacante aparece dançando e cantando com muita energia o novo hit do nordeste, que já ultrapassa 6 milhões de streams nas plataformas.

“Ainda sem acreditar! Quando minha equipe me avisou, só consegui sorrir e agradecer a Deus. É muito gratificante ver as pessoas que você admira, ouvindo e curtindo seu trabalho. A parceria foi lançada em fevereiro e agora, mais que nunca, tenho certeza que será um hit!”, comentou Nadson. “É surreal como nossa música chega a lugares que nunca imaginamos. Acho que já vi o vídeo umas 50 vezes. Só tenho que agradecer, é uma honra, estou emocionado. E se Deus quiser esse é só o começo, vocês ainda vão ouvir muito nossos nomes”, completou Heitor.

Nadson O Ferinha conta com 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 830 milhões de views somados em seu canal no YouTube e mais de 4.7 milhões de seguidores em seu Instagram. Dono dos hits “Cadê Seu Namorado Moça?”, “Sinal” e “Sete Bilhões”, que juntos alcançaram 160 milhões de plays somados, o sergipano conta com 11 anos de carreira e segue em ascensão no mercado com uma agenda lotada de shows pelo país.

Acriano de nascença, mas sergipano de coração, Heitor Costa, de 21 anos, é a nova sensação do gênero arrocha. Recentemente ultrapassou 245 milhões de plays nas plataformas de música, viralizou de forma nacional com o sucesso “Pássaro Noturno” e virou assunto dentro das festas da casa mais vigiada do país após ter suas faixas pedidas pelos brothers e sisters do BBB 2024. Em pouco tempo, o artista foi de pequenas apresentações em bares de Aracajú (SE), para grandes shows por todo o país, alcançando números estrondosos e chegando a lugares que nunca imaginaria, como foi o caso de hoje.