IDENTIFICADO MOTORISTA DA PORSCHE QUE ATROPELOU E MATOU MOTOENTREGADOR EM CAMPO GRANDE

Identificado o motorista da Porsche Cayenne que atropelou o motoentregador Hudson, matando-o dois dias depois de internado na Santa Casa. O veículo possui as placas SHN3C29 de Belo Horizonte sendo de propriedade do empresário cervejeiro José Navarro Rodrigues dono da Cervejaria Navarro de Belo Horizonte.

O veículo estava sendo dirigido por Arthur Torres Rodrigues Navarro, morador próximo ao Shopping Campo Grande e que possui duas Porsches. A Porsche atropeladora é 2023, está recolhida no pátio do 3º DP no Carandá Bosque. Comenta-se que Arthur é dono de um badaladíssimo bar na rua da Paz em nossa Capital.