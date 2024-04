CORUMBÁ: Em agenda com governador e ministra, prefeito assegura R$ 45 milhões em investimentos para o municipio.

O prefeito Marcelo Iunes reuniu-se nesta segunda-feira, 29 de abril, com o governador Eduardo Riedel e com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. O encontro contou ainda com a presença dos deputados federais Dagoberto Nogueira e Wander Loubert.



“Durante esta importante agenda em Campo Grande, conseguimos mais uma importante obra em Corumbá, agora na área do Saneamento Básico. Hoje temos uma perda de água potável estimada em 70% em nosso município, e esse empreendimento de U$ 9 milhões de dólares (cerca de R$ 45 milhões de reais) em distribuição pode até, inclusive, interferir positivamente, baixando as contas de água e saneamento do consumidor final”, afirmou Marcelo Iunes.



“Queremos prontamente agradecer ao governador Eduardo Riedel, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e aos deputados federais Dagoberto Nogueira e Vander Loubet, que contribuíram e muito para com esse projeto dessa obra que certamente melhorará a qualidade de vida do povo corumbaense”, completou o chefe do Executivo municipal.