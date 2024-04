O Ministro do STF Alexandre de Moraes validou, no mês de abril, mais 48 acordos firmados entre a PGR e pessoas que respondem a ações penais pelos atos antidemocráticos de 8/1. No total, 172 réus por crimes considerados como de menor gravidade se beneficiaram. Só foram celebrados acordos com pessoas que estavam em frente aos quartéis e contra as quais não há provas de participação nas invasões aos prédios públicos.