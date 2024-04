TROCA DE MALAS: Inventor cria solução simples e acaba com o golpe de “equívocos de malas” nos aeroportos

O policial federal aposentado Manoel Corrêa (95), entrevistado no programa “Boca do Povo” da FM-101.9, terça-feira (16/04), encontrou uma solução simples e eficiente capaz de acabar com o golpe da “troca de malas” onde quadrilhas fraudam etiquetas nos aeroportos visando viajantes para o exterior.

O golpe tem levado pessoas que viajam para o exterior à prisão enquanto não provam suas inocências. A PF recentemente desmantelou uma quadrilha que agia no Aeroporto Internacional de Guarulhos-SP, mas o golpe pode acontecer em qualquer aeroporto do País.

Corrêa trouxe o modelo de sua criatividade: uma mala com uma etiqueta de metal fixada com nome e CPF do proprietário.

Além da placa também é possível gravar nome, iniciais e CPF do proprietário. Esse procedimento acaba com o “equívoco” que tem colocado muita gente na cadeia no exterior até que provem suas inocências.

A demonstração levou muita gente a adotar a providência, se precaver das quadrilhas que agem em aeroportos nacionais. Simples e fácil de ser adotado isso pode evitar muitas dores de cabeça para quem viaja para fora do País. Parabéns!