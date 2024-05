A Justiça do RJ mandou soltar hoje (2), Érika Souza a sobrinha do “Tio Paulo; Paulo Roberto Braga (68). Ela Ela estava presa desde o dia 16 de abril no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira.

A juíza Luciana Mocco, titular da 2ª Vara Criminal de Bangu, aceitou a denúncia do MPRJ, o que tornou Érika ré por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver; crimes pelos quais responderá em liberdade.