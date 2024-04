Jovem de 26 anos é preso na Rua Maria Antônia de Jesus no Bairro Tia Chica I por feminicídio tentado em Aparecida do Taboado. Ele foi até a casa de sua ex-companheira no Jardim Morumbi, pulou a janela e de posse de uma faca, desferiu vários golpes no pescoço da vítima de 23 anos. As Policias Civil e Militar após investigação localizarão e prenderam em flagrante o feminicida.