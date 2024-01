Bioparque Pantanal celebra nascimento dos primeiros ‘bebês’ de 2024; arraia Jusara é mãe de 14 filhotes

O maior aquário de água doce do mundo está em festa com a chegada dos primeiros bebês do ano, filhos de uma única mãe. A famosa arraia Jussara, que faz a alegria dos visitantes no tanque Neotrópico, agora é mãe de 14 filhotes que nasceram dia 1° de janeiro de 2024.

Da espécie Potamotrygon falkneri, os novos moradores do Bioparque foram encaminhados para a quarentena, no local eles receberão todos os cuidados necessários da equipe de manejo. “Ficarão em um tanque em quarentena até se adaptarem ao alimento produzido pelo setor de nutrição”, explicou o biólogo curador do empreendimento, Heriberto Gimenez Junior.

Conforme explica a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, a reprodução é fruto do trabalho de conservação, um dos pilares que sustentam o empreendimento.

“No Bioparque Pantanal os animais são protagonistas de um trabalho técnico científico de excelência, que contribui para que as presentes e futuras gerações possam desfrutar das riquezas da nossa biodiversidade. O pulsar de novas vidas acontece diariamente em nossos tanques e aos olhos dos milhares de visitantes que passam por aqui”.

Ainda segundo a Diretora algo muito positivo sobre a reprodução é que ela não acontece por acaso, a reprodução ocorre quando presentes três critérios muito bem alinhados, condições do ambiente, nutrição adequada e bem-estar animal.

Atualmente o Bioparque conta com 380 espécies de água doce e mais de 250 reproduções, de 49 espécies distintas, com 12 registros inéditos no mundo e 12 registros inéditos no Brasil.