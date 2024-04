Campanhas políticas foram financiadas pelo PCC em troca de favorecimento em licitações, diz MP.

PCC financiou campanhas políticas em troca de favorecimento em licitações, diz MP. O MP-SP e a PM deflagraram hoje (16) uma operação para desarticular um grupo criminoso que atuava em parceria com o PCC.

Segundo as investigações os criminosos financiaram campanhas eleitorais de políticos em troca da facilitação em fraudes em licitações. Quando eleitos, esses políticos direcionaram os contratos públicos para empresas ligadas à organização criminosa, que “lavavam” o dinheiro.

De acordo com a promotora de justiça Flávia Flores, o grupo manipulava licitações públicas em todo o estado, direcionando os resultados para empresas “laranjas” ligadas ao PCC.

Para garantir o sucesso do esquema, a organização corrompia agentes públicos, incluindo políticos e servidores, que facilitavam as fraudes nos certames; segundo a promotora.

A operação cumpriu 15 mandados de prisão temporária e 42 mandados de busca e apreensão em diversos endereços. Incluindo prefeituras, câmaras municipais e empresas em Guararema, Poá, Itatiba, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Arujá e Cubatão.

As autoridades policiais informaram que a operação resultou na apreensão de quatro armas de fogo, grande quantidade de munições de diversos calibres, 22 celulares, 22 notebooks, 3 milhões e meio em cheques, 600 mil reais em espécie.

As investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar todos os envolvidos no esquema e responsabilizá-los pelos crimes cometidos.