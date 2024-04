Conheça o barrosã, o boi mais bonito do mundo

O boi barrosã nascido nas terras altas do norte de Portugal, nas regiões do Minho e Barroso, vem se destacando por sua rusticidade e capacidade de adaptação ao clima montanhoso da região.

O animal se torna único devido a sua pelagem castanha os tons avermelhados, apastelados ou até mesmo acerejados.

A Majestade do Boi Barrosã está no seus chifres imponentes em forma de lira. O qual lhe confere o título de ” Boi Mais Bonito do Planeta” por muitos especialistas.

É uma raça de dupla aptidão e um boi utilizado para o trabalho e para a produção de carne. A raça já foi destaque do quadro “Raças a suas Curiosidades”, do programa Giro do Boi, do Canal Rural.

Forte e dócil, o Boi Barrosã auxilia na agricultura, arando a terra e preparando o terreno para o plantio nas encostas e montanhas da região norte de Portugal.

A carne do barrosã, com Denominação de Origem Protegida, recebe reconhecimento por seu sabor marcante, alta qualidade e rastreabilidade, atendendo aos mais rigorosos padrões europeus.

A Denominação de Origem Protegida é uma chancela concedida ao gado produzido em uma indicação geográfica específica, determinada, regulamentada e controlada pela legislação da União Europeia.