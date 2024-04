Corinthians perde do Argentinos Juniors

O Timão perdeu para o Argentinos Juniors por 1 a 0 na noite de terça-feira (23), no Estádio Diego Armando Maradona, em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o revés para os reservas da equipe comandada por Pablo Guede, o Corinthians completou quatro confrontos sem vitória na temporada e deixou a liderança do torneio continental.

O Corinthians caiu para a 2ª colocação do grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos. O próximo jogo do Coringão será contra o Fluminense, na Neo Química Arena.

O Argentinos assumiram a liderança.