Detranzinho Play completa três anos e lança novo vídeo sobre pedestres

Nesta segunda-feira, 22 de abril, o programa Detranzinho Play completa três anos de criação, comemorando com o lançamento de mais um vídeo voltado para crianças, dessa vez, abordando as regras de circulação dos pedestres.

O novo vídeo criado pela servidora Regina Abreu usa uma paródia infantil para educar de forma lúdica. “A ideia surgiu em um sábado, em casa, escutei a filha da vizinha ouvindo a música ‘O bom menino’ da dupla Patati Patatá, apesar de saber que a música original é do palhaço carequinha. Ela (vizinha) colocou a música várias vezes para tocar e a música acabou ficando na minha cabeça, quando percebi estava cantarolando. Então percebi que poderia fazer uma paródia com o tema trânsito. Peguei a música original e fui colocando elementos do trânsito e em 1 hora a paródia já estava pronta. Depois disso, tive a ideia de fazer um vídeo do Detranzinho Play”, contou Regina Abreu, que também participou da criação dos vídeos anteriores.

O programa Detranzinho Play foi criado em 2021, durante o período de afastamento social causado pela pandemia. Naquele momento, a equipe de educação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) criou 34 vídeos curtos com o intuito possibilitar a continuidade no processo de educação de trânsito nas escolas.

Ainda em 2021, o programa Detranzinho Play recebeu o prêmio Denatran, na categoria Programa ou Projeto de Educação para o Trânsito dos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. “Esse é um prêmio muito importante na área de educação de trânsito, que demonstrou a qualidade do trabalho realizado pelos servidores do Detran”, disse a gerente de Projetos e Campanhas do Detran-MS, Glaucimara Hova.

Os vídeos são voltados para crianças de 6 a 12 anos, usando diversas linguagens audiovisuais, acompanhados de plano de aula e atividades de apoio para os professores. “É gratificante poder contribuir para a educação de trânsito de forma lúdica, todos os vídeos do Detranzinho Play foram realizados com muito amor e com o objetivo de salvar vidas, se pudesse escolher uma palavra para definir a equipe por trás dos vídeos do Detranzinho Play, essa palavra seria persistência”, comentou Regina.

Alcançando outros estados

No início do mês, a Prefeitura de Goiânia solicitou autorização para utilização dos vídeos do Detranzinho Play em sua plataforma educacional. O pedido veio através da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Educação Conectada, que ressaltou a alta qualidade didático-pedagógica do material, contendo linguagem acessível e adequada aos pequenos estudantes usuários do trânsito.

“Consideramos as produções com atributos que as fazem ideais como complemento dos vídeos e programas desenvolvidos pelo NEC/SME. Por isso temos como proposta de trabalho desenvolver materiais para disponibilização no Portal Conexão Escola, uma plataforma educacional de livre acesso”, explica o pedido oficial da prefeitura.

Para a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, o programa Detranzinho Play é uma ótima oportunidade para professores trabalharem o trânsito em sala de aula. “Nós temos uma realidade diferente nas salas de aula hoje em dia, as crianças precisam de estímulos como vídeos e outros recursos tecnológicos para trabalhar temas como trânsito”, afirmou Andrea Moringo.

Os vídeos já tiveram um alcance de mais de 70 mil visualizações e estão disponíveis na playlist “Detranzinho Play”, do canal oficial do Detran-MS no Youtube, no link abaixo:

Detranzinho play