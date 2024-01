Distrito de Itahum conta nova sede da Polícia Militar e escola reformada por R$ 5 milhões

Com 70 anos de fundação completados em dezembro do ano passado, o Distrito de Itahum recebeu nesta sexta-feira (5) as novas instalações do 2º Grupamento da Polícia Militar, unidade subordinada a 9ª Companhia Independente da PMMS (9CIPM), em Dourados. O governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), entregou o equipamento e ressaltou o trabalho das forças de segurança pública.

“Não é a toa que o Mato Grosso do Sul conta com a melhor segurança pública do Brasil: o estado que mais apreende ilícitos e esclarece crimes”, acrescentou.

Presente desde o início na comunidade que se formou ao redor da Estação Ferroviária de Itahum, o grupamento da PM conta agora com instalações próprias e modernas. São 172 metros de área construída, dotada de heliponto, visor balístico, sala rádio, informática, sala do comandante, estacionamento, alojamentos, cozinha, lavatório de viaturas, banheiros e recepção. Os investimentos somam R$ 955 mil.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública em exercício, Ari Carlos Barbosa, a entrega da unidade policial significa poder prestar melhores serviços à sociedade. “Assim vamos entregar melhores aos nossos verdadeiros patrões”, esclareceu.

Atuação

O 2° GPM de Itahum conta com o efetivo de oito policiais militares, que atuam com policiamento urbano e rural em uma área de 1.589,84 Km², cerca de 38% do território de Dourados, que compreende os distritos de Itahum e Picadinha, fazendo divisa com os municípios de Maracaju, Ponta Porã e Itaporã.

Além dos serviços rotineiros prestados a comunidade, em virtude da localização, os policias do 2º GPM apoiam demais forças militares no combate a crimes típicos de fronteira.

Reforma geral da Escola Estadual Antônio Vicente Azambuja

Em seguida, Barbosinha supervisionou a obra de reforma geral da Escola Estadual Antônio Vicente Azambuja (Distrito de Itahum). Estão sendo investidos R$ 5 milhões na unidade escolar do Distrito.

“Vamos entregar um espaço mais adequado para os alunos, professores e famílias que terão a tranquilidade que seus filhos estão num local propício para o aprendizado e melhorar a qualidade da educação, que é a grande janela de oportunidade para a vida”, frisou o governador em exercício Barbosinha.

Para o secretário de Educação, Hélio Daher, a entrega da obra é emblemática porque ocorrerá para o início do ano letivo.

A EE Antônio Azambuja existe há mais de 40 anos. Nesse período passou por pequenas manutenções até que em novembro de 2022 teve início a reforma geral do prédio, que está com 80,42% dos serviços executados, com previsão de entrega para o fim do março de 2024.

Referência para a comunidade de Itahum e produtores rurais da região, a unidade escolar atendeu no último ano letivo 242 alunos com a oferta de fundamental do 6° ao 9° ano e ensino médio com qualificação profissional. A nova estrutura da escola vai contribuir para melhorar ainda mais a aprendizagem dos alunos.

A caminho para o Distrito de Itahum, Barbosinha verificou o andamento das obras de pavimentação asfáltica em Dourados e em Picadinha.

“O Mato Grosso do Sul é um grande canteiro de obras”, encerrou Barbosinha