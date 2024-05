DOURADOS: Prefeitura entrega novos equipamentos para Guarda Municipal do municipio.

Trabalhando pela valorização da Guarda Municipal de Dourados e por mais investimento na segurança pública, a Prefeitura de Dourados realizou na manhã desta segunda-feira (30/4) a entrega de novos equipamentos para os agentes, que já estão disponíveis para uso.

“A Guarda Municipal de Dourados desempenha um trabalho excelente e que tem sido exemplo para as guardas de todo o Estado, tanto que muitas cidades têm enviado agentes para acompanhar o trabalho realizado em Dourados para reproduzir em suas cidades. Por isso, temos nos esforçado cada vez mais para modernizar nossas equipes, oferecer melhores condições de trabalho e, consequentemente, garantir maior segurança e tranquilidade à toda população”, ressalta o prefeito Alan Guedes.

Durante a cerimônia foram entregues 4 binóculos com capacidade de ampliação de 50 vezes, com bússola e flutuação positiva; 20 impressoras térmicas para os serviços de acompanhamento do trânsito; 1 drone equipada com câmera termal; 10 rádios comunicadores; 3 datashows e 6 notebooks que entre outras atividades, vão auxiliar no trabalho desenvolvido nas escolas; 5 Ipads adquiridos em parceria com a Receita Federal; 4 carabinas e 4 espingardas cal. 12 e 150 berretas.

Além disso, nos próximos dias deverão ser entregues 5 veículos Renalt Duster e novos uniformes para os agentes.

Grande parte desse investimento é fruto de recursos próprios da prefeitura, além de emendas de deputados, senadores e parcerias com órgãos e instituições.

A diretora geral da Guarda Municipal de Dourados, Liliane Graziele Cespedes de Souza, destaca que as conquistas são fruto do trabalho árduo realizado pelos agentes e do apoio da Prefeitura no intermédio com demais autoridades.

“Os números definem um pouco do trabalho realizado por cada um dos nossos agentes. Esses números também permitem irmos até as autoridades, políticos e instituições para batalhar por mais equipamentos e invstimentos”, afirma.

Apenas nos últimos três anos, a GMD realizou mais 242 mil procedimentos realizados nos últimos três anos, com aproximadamente 25 mil Boletins de Atendimentos, mas de 3.500 Boletins de Ocorrência 167 mil rondas patrimoniais, quase 600 mulheres atendidas, 24 mil rondas escolares e 2400 atendimentos sociais.