Inovação: Tribunal de Justiça disponibiliza parcelamento de custas processuais

As partes interessadas em parcelar as custas processuais passam a contar com uma novidade lançada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que é a possibilidade do parcelamento das custas judiciais, acordos, depósitos e fiança criminal. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira, dia 26 de abril, e os interessados podem escolher a empresa credenciada que realizará o pagamento total dos encargos processuais.

Além de facilitar o pagamento, a ação também torna o andamento do processo mais rápido e estimula os acordos entre as partes, como explica o presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins.

“Uma das vantagens é a possibilidade de parcelar não apenas as custas judiciais, mas também os acordos em audiência. Após a audiência, é possível que o credor receba na hora ou no dia seguinte o valor total do crédito, por meio do depósito realizado pela empresa credenciada escolhida pelo devedor, que poderá parcelar a dívida, facilitando a negociação. Assim, será possível que os processos se tornem mais ágeis, já que não será necessário aguardar o pagamento das custas processuais para dar continuidade ao processo, fomentando a realização de um acordo entre as partes”, explica o presidente.