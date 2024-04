Mãe esquece bebê em carro de aplicativo e motorista quase é linchado ao devolver a criança.

Um motorista de aplicativo passou por uma situação inusitada na noite de quarta-feira (24), em Campo Grande: uma passageira fez uma corrida da Coophavila até o Lageado e, ao descer, esqueceu a filha, uma criança que tem, aparentemente, entre um e dois anos, no veículo.

O motorista, que prefere não se identificar contou que chegou em casa cerca de 40 minutos depois de ter deixado a mulher em seu destino e, quando a esposa dele foi fechar os vidros do carro, ouviu barulhos nos bancos traseiros. Ao verificar o que era, tomou um susto: havia uma criança ali, no assoalho do carro.

Ela então chamou o marido, que, por sua vez, ligou para a polícia e também ligou no Disque 100, que recebe denúncias variadas relacionadas aos Direitos Humanos.

“Liguei pra polícia, né? E liguei no Disque 100 também pra relatar que eu tinha encontrado a criança e tal E aí, a mãe ligou, aí a gente foi lá e devolveu a criança pra mãe, entendeu? Foi acompanhando a viatura [da Polícia] lá pra fazer a devolução.”

Em seguida, ele foi, acompanhado da polícia, até o condomínio onde deixou a mãe, para entregar a criança e, ao chegar lá, foi surpreendido: “Na hora que eu cheguei lá, a população tava lá fora me esperando, pra me linchar. Ainda bem que a polícia tava comigo e não deixou acontecer nada”, conta o trabalhador.

Ele ainda comentou que ficou sabendo que a mãe levou a criança para fazer exame de corpo de delito, por meio de um vizinho dela, e que o pai da criança estaria “atrás” dele.

E ele se mostra bastante surpreso com a situação. “Eu já vi mãe esquecer a criança dentro do carro, do próprio carro, né? Agora dentro do carro de motorista de aplicativo, assim, nunca tinha visto, não.”

Por fim, ele afirma que a situação poderia ser verificada junto à polícia. “Eu não sei se vocês têm acesso, mas se vocês quiserem entrar em contato com a Polícia Militar, eles podem confirmar a veracidade dos fatos.”

