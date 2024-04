MUNDO NOVO: Prefeito Valdomiro assina ordem de serviço e duplicação da Otaviano Corrêa tem seguimento no municipio.

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, assinou ordem de serviço para a continuidade da duplicação da Avenida Otaviano Corrêa, no bairro Universitário, em Mundo Novo. A primeira parte (da Avenida Salvador até a Rua Anísio) foi entregue no ano passado e a nova iluminação de led em 2021.

Nesta etapa são cinco quadras, em um investimento de R$ 1.128.648,71. A parceria é com o governo federal, através de emenda do senador Nelsinho Trad. São R$ 960 mil da União e 168 mil do município.

O projeto foi feito pela Engenharia do município, que inclui drenagem e calçadas na parte lateral. A obra vai da Rua Anísio até a Thiago Kadri Doná. A última parte da duplicação, da Rua Thiago Doná até a Br-163, deve ocorrer em 2025, em uma obra em parceria com o governo estadual.

Valdomiro agradeceu o apoio do senador Nelsinho, o trabalho da secretaria de Infraestrutura no projeto e a participação do vereador Gerson Resende (Piscuila), correligionário do senador.