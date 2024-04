Paulo Duarte acionará empresa de transporte intermunicipal na Justiça

O deputado Paulo Duarte anunciou nesta terça-feira (23), durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa, que irá encaminhar ação ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contra a Andorinha, empresa de transporte intermunicipal que faz o trecho Corumbá/Campo Grande/Corumbá.

O processo tratará sobre a cobrança da chamada “taxa de serviço”, daqueles consumidores que realizam compra de passagens de transporte terrestre via internet. De acordo com o deputado, “Se está comprando pela internet, não há nenhum custo para as empresas e mesmo assim é cobrada uma taxa que não tem, no nosso ponto de vista, base legal”.

Há um mês, em 18 de março, o parlamentar encaminhou, via Assembleia Legislativa, um requerimento solicitando à empresa respostas sobre o tipo de serviço que está sendo cobrado por essa taxa, como é feito o cálculo dessa cobrança e, principalmente, qual a lei que prevê a imposição de tal valor. No entanto, trinta dias depois do envio da solicitação não houve nenhuma resposta por parte da empresa. “Enviar uma solicitação à empresa é a mesma coisa que enviar uma lembrança para quem a gente não conhece, ou seja, não vira nada”, reclama o deputado, afirmando que irá entrar com a ação no MPMS ao invés de reiterar o requerimento.