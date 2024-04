Presidente Marcelo Bertoni faz discurso em sessão solene do Dia Mundial da Agricultura, na Câmara dos Deputados

O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, participou, na quarta-feira (24), da sessão solene da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia Mundial da Agricultura, comemorado no último dia 20 de março.



Bertoni representou o presidente João Martins, da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), onde também preside a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários. Em seu discurso, Bertoni ressaltou a importância do setor para a economia do país, desde a produção de alimentos para população interna, até a representatividade nos índices de exportação.

“Considerando o desempenho do setor, que tem um papel crucial no fortalecimento da economia nacional, a Câmara dos Deputados reconhece e homenageia a contribuição significativa do agro para o desenvolvimento do Brasil. O aumento da produção agrícola resultou em uma redução significativa dos preços dos alimentos, beneficiando a população e impulsionando o poder de compra para os outros setores da economia. O Brasil é o maior exportador global de commodities agrícolas, gerando uma receita de cerca de US$ 167 bilhões apenas em 2023. Diante desse compromisso com a sustentabilidade, a agricultura brasileira se destaca como um exemplo a ser seguido, demonstrando que é possível conciliar desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Diante desses fatos, é essencial reconhecer publicamente a importância do setor agropecuário brasileiro. O produtor rural precisa de segurança jurídica e paz no campo para produzir melhor e com sustentabilidade”.



Participaram da sessão o presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), deputado federal Pedro Lupion, a senadora por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, os proponente da sessão, deputados Zucco e Pezenti, além de outros parlamentares da Câmara e do Senado Federal.

CRÉDITOS: Assessoria de Comunicação do Sistema Famausl – Leandro Abreu