PRF apreende drogas em caminhão frigorífico

A PRF, em ação conjunta com a PF, Gefron/MT, Bope/PMMT e 4⁰ CR/PMMT apreenderam aproximadamente 350 kg de cocaína em um caminhão frigorífico durante uma fiscalização das forças de segurança em Rondonópolis/MT.

O caminhão Iveco, carregado com carne foi abordado no posto da PRF em Rondonópolis/MT por irregularidade com o insulfilme e submetido a uma verificação comum de cargas. Os cães farejadores apontaram o entorpecente que foi apreendido escondido no teto do caminhão

O caminhoneiro afirmou que não tinha conhecimento da presença da droga no caminhão e que levaria o carregamento de carne de Pontes e Lacerda/MT para a capital do estado de São Paulo. O preso de 52 anos foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis/MT para as providências de polícia judiciária.

A colaboração entre as polícias é essencial para combater o crime e proteger a sociedade de forma mais eficiente e abrangente.