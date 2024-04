Em maior apreensão do ano, PRF e PM apreendem 12 toneladas de maconha na BR-267 em Jardim. O Caminhoneiro ignorou a ordem de parada e a PRF deu apoio a PM no acompanhamento tático. Após alguns quilômetros, o motorista abandonou o caminhão próximo à vegetação e empreendeu fuga a pé; não foi localizado.

O prejuízo ao crime foi em mais de 26 milhões de reais. O possível destino desta carga será a capital sul-mato-grossense, sendo realizada a distribuição para outros estados no país. Os policiais também descobriram que o caminhão possuía registro de roubo/furto, desde março de 2024, em Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Jardim.

REGIÃO DE FRONTEIRA

A região de fronteira entre o Paraguai e o Brasil, especialmente no estado do Mato Grosso do Sul, tem sido historicamente uma área de grande atividade para o tráfico de drogas, especialmente de maconha. A estratégia dos traficantes para passar essa droga pela fronteira envolve uma série de táticas complexas e muitas vezes clandestinas.

Uma das principais estratégias é o uso de rotas alternativas e áreas remotas para evitar a detecção pelas autoridades. Isso inclui o uso de trilhas na mata, estradas secundárias e até mesmo o transporte fluvial ao longo dos rios que cruzam a fronteira. Essas rotas são escolhidas estrategicamente para minimizar a presença policial e os pontos de controle.

Além disso, os traficantes muitas vezes contam com o apoio de redes de informantes locais que fornecem informações sobre a movimentação das forças de segurança. Isso permite que ajustem suas rotas e horários de transporte para evitar confrontos com as autoridades.

Outra tática comum é a utilização de veículos modificados, especialmente caminhões e carros com compartimentos secretos, para ocultar grandes quantidades de maconha. Esses veículos são frequentemente disfarçados para parecerem veículos de transporte legítimos, tornando mais difícil para as autoridades identificarem os como suspeitos.