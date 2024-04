Rodolfo Nogueira assume coordenação da Frente Invasão Zero no MS

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) tomou posse na manhã da última terça-feira (24) como coordenador da Frente Parlamentar Invasão Zero no MS. Ao lado do presidente da Frente, deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), parlamentares foram empossados em solenidade que ocorreu durante reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

O objetivo da frente, que foi criada no ano passado, visa se contrapor ao veto ao Marco Temporal, recém-aprovado pelo Congresso, e defender o direito à propriedade. O grupo também visa apoiar, na Câmara dos Deputados e no Senado, outros temas de interesse do agronegócio, como a aprovação do Projeto de Lei dos Pesticidas, a proposta que trata de Crédito e Refinanciamento de Dívidas para os Produtores de Leite e a Tributação das Offshores.

No lançamento da frente, que ocorreu em outubro do ano passado, na ocasião o presidente Bolsonaro foi convidado de honra para prestigiar o evento. “Com a CPI do MST, que ocorreu em 2023, os criminosos que invadem terras se aquietaram, pois muita coisa foi revelada. A Frente Invasão Zero será importantíssima para a continuidade das investigações e para lutar ao lado dos produtores contra esses bandidos que invadem e depredam patrimônio privado e público”, finalizou Nogueira.

A frente terá como objetivo também fomentar reuniões, debates e estratégias para combater os conflitos e as invasões de terras que crescerem exponencialmente no Brasil, com o atual governo.