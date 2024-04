SIDROLÂNDIA: Jardim Petrópolis recebe a etapa final de obras de asfalto em todas as ruas.

O Jardim Petrópolis está recebendo mais uma frente de pavimentação asfáltica, com a previsão de concluir as ruas restantes, e encerrar os serviços dentro do bairro.

Esta é a reta final das obras deste projeto no Jardim Petrópolis (Fotos: Bruna Loschi)

Com recursos do Finisa, financiamento contratado pela Prefeitura de Sidrolândia junto à Caixa Econômica Federal, neste projeto estão sendo investidos R$ 3.360.446,63, com a implantação de 2.711 metros de drenagem e 14.231,72 metros quadrados de asfalto (extensão de 2km).

A drenagem e asfalto contemplam as ruas Genésio Severiano de Araújo, Guarani, Evaristo Anziliero, Dalva Pereira Osmar, Marcínio de Brito, Marcos Ferreira de Souza, Aloísio Maia da Silveira, Juvelina Zuza de Souza e Hélio Martins Coelho.

A obra está entrando na fase final. Nesta sexta-feira (26/04) os serviços ocorrem na rua Hélio Martins Coelho, enquanto que na próxima semana o planejamento indica a pavimentação asfáltica nas ruas Marcos Ferreira de Souza e Marcínio de Brito.