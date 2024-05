Avanços no Condomínio Belas Artes revelam compromisso com moradia digna em Campo Grande

O Condomínio Belas Artes, localizado ao lado da Orla Morena, na Vila Planalto, está progredindo vigorosamente em sua missão de fornecer moradia digna aos habitantes de Campo Grande. Equipes da Prefeitura e da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) realizaram fiscalização no canteiro de obras na última terça-feira (30).

Com um firme compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento urbano, o Condomínio Belas Artes está estabelecendo novos padrões de habitação na região. O empreendimento contará com 792 apartamentos, dos quais 498 serão alocados para moradores com renda de até cinco salários mínimos, de acordo com os critérios do Programa Minha Casa Minha Vida.

Além disso, 80 unidades, correspondentes a 10,10% do total, serão disponibilizadas para o programa de Locação Social. Os 214 apartamentos restantes serão comercializados pela Cesari Engenharia, empresa vencedora do certame, para atender à demanda do mercado imobiliário da Capital através da iniciativa privada.

A área destinada à construção do condomínio, avaliada em R$ 20 milhões, foi doada pelo município para facilitar o acesso à moradia digna de famílias que não obtiveram sucesso anteriormente via financiamento no mercado imobiliário tradicional.

Andamento das obras

O progresso das obras do Condomínio Belas Artes está avançando. Atualmente, 20% do projeto foi concluído, com entrega prevista para o final de 2026. A obra está dividida em quatro fases distintas, avançando conforme o planejado, garantindo a execução cuidadosa de cada detalhe.

No local, os avanços na infraestrutura são notáveis, com marcos importantes sendo alcançados em cada etapa. Desde a concretagem das estacas das fundações até a remoção de obstáculos físicos, como postes, cada passo é dado com precisão e responsabilidade. A terraplenagem já atingiu 90% de conclusão, enquanto a bacia de contenção está a meio caminho de sua execução. As formas da área de convivência já estão montadas, aguardando apenas a concretagem, etapa programada para esta semana.

“A obra está atualmente entre a fase de infraestrutura e implantação e a fase de execução. Começamos o baldrame dos blocos 6, 7, 12 e 13, e estamos iniciando o primeiro piso dos blocos 6 e 7. O Espaço Gourmet atingiu a laje na construção, e para os outros blocos foram feitas estacas e construídas formas”, detalhou Adriana Ramos Auto, arquiteta da Emha e responsável pela comissão que monitora o empreendimento.

“O Condomínio Belas Artes é um empreendimento inovador, comprometido não só com o bem-estar dos beneficiários, mas também da população ao entorno. Estamos empenhados em acompanhar o desenvolvimento desse empreendimento que representa um avanço concreto na área habitacional do município e demonstra o compromisso da Prefeitura em proporcionar moradia digna para as famílias de Campo Grande”, afirmou o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques.

A prefeita Adriane Lopes, enfatizou que a modalidade de empreendimento é inovadora e atende aos novos padrões de habitação. “A Prefeitura inova com mais esse projeto de habitação que também auxiliará no desenvolvimento urbano e econômico da região. Os futuros moradores do condomínio terão diversas oportunidades para residir em uma moradia digna, seja pelo Programa Minha Casa, Minha Vida ou pela Locação Social”.

Para mais informações sobre o Condomínio Belas Artes, entre em contato com a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários através das redes sociais ou pelo WhatsApp 3314-3900.