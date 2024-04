Carne bovina é destaque na exportação brasileira

Hoje (24) é celebrado o Dia do Boi e do Churrasco. A data objetiva solenizar a agropecuária brasileira, já que o país é um dos principais produtores e exportadores do mundo.

“O Brasil é esse grande produtor de alimentos graças nossa agropecuária forte, geradora de renda e oportunidade”, destacou o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI).

Os principais compradores do produto brasileiro são: China, Estados Unidos, Chile, Hong Kong e Emirados Árabes Unidos.

Um outro ponto de destaque é a abertura de novos mercados com o México e República Dominicana. Além de carne bovina enlatada para o Japão e carne bovina processada para Singapura.