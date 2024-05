INSS começa a pagar o 13º para quem recebe mais do que o salário mínimo

Conhecido como “13º do INSS”, o abono anual começa a ser pago hoje (2) aos beneficiários da Previdência Social que recebem mais que um salário mínimo. Para aqueles que recebem menos do que R$ 1.412, os pagamentos começaram no dia 24 de abril.

Têm direito ao pagamento todas as pessoas que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social em 2024. Ao todo, a estimativa é de que mais de 33,7 milhões de cidadãos sejam beneficiados.

Os primeiros a receber são aqueles cujo Número de Identificação Social (NIS) é terminado em 1 ou em 6. Os últimos serão os beneficiários com NIS de final 0 ou 5.