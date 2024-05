Votação poderá definir fim do VAR na Premier League

Os clubes da Premier League votarão, no dia 6 de junho, pelo fim do VAR na competição a partir da próxima temporada. O pedido para abolir o uso do árbitro de vídeo foi realizado formalmente pelo Wolverhampton.

Uma mudança como essa no regulamento precisa ter a aprovação de 14 dos 20 clubes ou seja; 70% dos integrantes da Premier League.

A sugestão de encerrar o uso do árbitro de vídeo foi realizada pelo Wolverhampton, 13º colocado no atual Campeonato Inglês. O clube argumenta que o VAR foi criado “de boa fé”, mas gerou “numerosas consequências negativas não intencionais que estão prejudicando a relação entre torcedores e o futebol”.