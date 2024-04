Criminosos armados de fuzil rendem caminhoneiro na rodovia de SP

Exclusivo câmeras de segurança instaladas num caminhão revelam como funciona a ação de criminosos fortemente armados que atuam nas principais estradas brasileiras. A quadrilha aborda e sequestra um caminhoneiro que transportava uma carga avaliada em quase R$ 3 milhões de reais.

O motorista seguia viagem tranquilamente de repente três criminosos surgem na pista fortemente armados e obrigam o caminhoneiro a parar o caminhão. O bandido de fuzil e colete a prova de balas usando um capuz para esconder o rosto quando os compassas seguem pro caminhão arrebenta a rede de proteção da janela e invade a cabine.

O meliante senta ao lado do caminhoneiro e um compara toma a direção do veículo um uma câmera instalado do lado de fora do caminhão mostra os dois assaltantes já acomodado no banco do motorista.

O assaltante obriga o caminhoneiro a ajudá-lo a ligar o veículo depois eles deixam o local. Esse outro vídeo mostra os criminosos tirando o caminhão da rodovia e seguem por uma estrada de terra estreita cheia de buracos e mata virgem.

Os assaltantes param e um outro caminhão seguia o veículo assaltado eram mais comparsas prontos para transportar a carga roubada. Homens aparecem no vídeo tentando retirar a carga do caminhão e um deles usa uma marreta e vai batendo com uma marreta no baú para tentar destruir o lacre e as travas.

Enquanto uns tentam destruir a lataria do caminhão outros ficam à distância vigiando a movimentação. O gangue de criminosos descobriu que o veículo tinha um cofre por dentro por isso desistiram do roubo e foram embora, sem levar nada.