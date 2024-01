Editais do Governo de MS anunciam novas obras em Campo Grande, Camapuã e Vicentina

Ponte de concreto, barracão de feira e aeroporto. O Governo de Mato Grosso do Sul vai executar novas obras de infraestrutura em cidades como Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Camapuã e Vicentina.

As licitações serão abertas em janeiro e fevereiro deste ano, conforme editais já publicados em diário oficial pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Um dos processos divulgados busca empresa para construir uma ponte de concreto armado sobre o Rio Anhanduí, com extensão de 70 metros de largura, na estrada vicinal CG-342, na divisa com Nova Alvorada.

Outros visam as obras de construção do barracão da Feira Central de Vicentina e de reforma do aeródromo de Camapuã, com restauração do pátio de aeronaves e das pistas de pouso, decolagens e taxiway.

Um quarto processo divulgado procura empresa para instalar iluminação pública ornamental do tipo LED solar nas diversas rotatórias das rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Outro, contempla a reforma da Segov (Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica).

Além de divulgar editais para novas obras, a Agesul publicou o contrato para a construção de uma ponte em concreto pré-moldado sobre o Córrego Prosa, no prolongamento da Rua Itaquiraí com a Avenida Ricardo Brandão, na Capital.

Com investimento de R$ 1,5 milhão, a ponte deve ser construída em um prazo de 180 dias consecutivos, contados a partir do momento em que a empresa receber a ordem de início dos serviços.