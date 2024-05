Ronilço Guerreiro é homenageado com o prêmio Atitude Cidadã

O vereador Ronilço Guerreiro recebeu hoje, em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Campo Grande, o prêmio Atitude Cidadã, conferido pelo Instituto Lixo Zero Brasil e que reconhece ações de instituições e autoridades pelo trabalho realizado em prol da sustentabilidade.

Embaixadora do Instituto Lixo Zero em Mato Grosso do Sul, Mara Calvis ressaltou a importância da premiação e valorizou a homenagem a Ronilço Guerreiro. “Esse é um prêmio para quem faz sua parte dentro da sociedade, pois não podemos ser apenas cidadãos para ter direitos, mas precisamos respeitar nossos deveres também. O Ronilço faz um grande trabalho de educação ambiental, tem uma história linda, por isso merece muito esse prêmio”, disse Mara.

“Trabalhamos muito para ter uma cidade melhor e sabemos que isso passa por ações sustentáveis, por isso fiquei muito feliz com esse prêmio, pois demonstra que estamos no caminho certo”, destacou o vereador.

Guerreiro complementou falando de algumas ações e leis sobre o tema. “Temos o nosso gibizinho em parceria com a Solurb que é um trabalho fantástico de educação ambiental, fazemos reciclagem na Gibiteca, incentivamos o uso de canecas e xícaras em nosso gabinete para evitar usar copo descartável e temos projetos de leis voltados para a sustentabilidade. Me emociona esse reconhecimento e seguimos lutando por uma Campo Grande mais sustentável”.

A cerimônia aconteceu na manhã de hoje na Câmara Municipal e recebeu estudantes, professores, ambientalistas, além de outros homenageados.