O Fluminense comunicou hoje (23) o afastamento de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur devido a um caso de indisciplina. O motivo é uma festa “fora do tom” no hotel em que o Tricolor estava concentrado antes do clássico contra o Vasco, no último sábado.

Jogadores organizam festa e convidam mulheres para hotel. Os jogadores não viajarão para enfrentar o Cerro Porteño, no Paraguai, e o Corinthians, em São Paulo.