Grupo FAMBRAS se une a escola de São Paulo para plantio de mudas em celebração ao Dia Mundial da Terra

Em função do Dia Mundial da Terra celebrado hoje (22), o Grupo FAMBRAS realizou o plantio de mudas na Escola Estadual Victor Oliva, no Alto de Pinheiros, em São Paulo. O evento faz parte da agenda ESG do grupo e a equipe FAMBRAS esteve presente durante o evento.

O momento trouxe à luz diversas questões, como as práticas humanas que contribuem para o aumento das temperaturas em várias partes do globo, e destacou soluções que promovem a preservação ambiental, como a abordagem da “permacultura” – um estilo de vida focado no essencial. Além disso, outros temas relacionados à questão ambiental foram abordados durante a palestra.

A iniciativa é mais um exemplo das ações da Agenda ESG (Ambiental, Social e de Governança) do Grupo FAMBRAS, alinhando-se com as políticas sustentáveis já adotadas pelo mercado global. Além disso, contribui para conscientizar as famílias dos estudantes sobre a importância da preservação ambiental, já que eles compartilham em casa o que aprenderam durante a palestra sobre o tema.

Veja fotos do evento:

CRÉDITOS: HALAL BRAZIL NEWS